Infographies Panier de courses franceinfo : une hausse des prix spectaculaire pour Noël, le prix du foie gras et de la dinde s'envolent

Notre panier de courses, dimensionné pour un repas pour six personnes, a pris plus de vingt euros depuis l'an dernier.

Une hausse impressionnante. Le total de notre panier de courses franceinfo spécial Noël, en partenariat avec France Bleu et le cabinet NielsenIQ, est en hausse de 22 euros par rapport à l'an dernier. Dimensionné pour un repas pour six personnes, ce panier coûtait 122,45 euros* l'an dernier, contre 144,36 euros cette année.

Le ticket de caisse de notre panier de courses de Noël 2023, pour un repas pour six personnes. (STEPHANIE BERLU / RADIO FRANCE)

Deux produits sont à l'origine de près de la moitié de cette spectaculaire augmentation : la dinde et le foie gras. À eux deux, ils totalisent une augmentation de 11 euros. Il faut dire qu'ils pèsent déjà très lourd dans le budget de ce repas : ils comptent pour près d'un tiers du total, 46,40 euros sur 144.

En cause, dans les deux cas, les conséquences de la grippe aviaire de l'an passé, qui avait amené la destruction de très nombreux élevages. Ces derniers n'ont pas été complètement reconstitués, provoquant une tension sur l'offre. Et puis, conséquence indirecte de cette épidémie, des éleveurs ont commencé à vacciner leurs canards, et le coût de vaccination se reporte aussi dans les rayons.

Par ailleurs, la bouteille de champagne a augmenté de plus de trois euros sur un an. La boîte de chocolats est aussi en hausse de plus de 3 euros et coûte désormais 13,03 euros. Pourtant, dans ce dernier exemple, sur la majorité des références, le poids du ballotin est passé de 350 à 345 grammes. C'est un cas typique de "shrinkflation", où le prix augmente et la quantité baisse, de manière souvent peu perceptible pour le consommateur, de telle sorte que la hausse au kilo est en fait plus importante.

Les prix en hausse à l'approche des fêtes

C'est un ressenti assez régulier dans les rayons des supermarchés : l'impression que les prix des produits festifs augmentent lorsque les fêtes approchent. On a donc comparé le prix de notre panier lors de la semaine 45, du 6 au 12 novembre, et lors de la semaine 48, du 27 novembre au 3 décembre. Et le résultat est assez net : près de deux euros de différence sur le ticket de caisse pour nos treize produits.

C'est particulièrement vrai sur le saumon fumé par exemple. Si notre paquet de saumon fumé de 300 g de marque distributeur a pris 1,71 euro depuis l'an dernier, il a surtout augmenté d'un euro entre le début et la fin du mois de novembre 2023. Il était affiché dans les rayons à 13,30 euros la semaine du 27 novembre, contre 12,26 euros la semaine du 6 novembre.

Faire des "achats malins"

Conséquence de ces prix en hausse sur les produits festifs, et plus généralement de la forte inflation qui grève les portefeuilles depuis deux ans, les consommateurs se détournent des produits "premium" au profit de produits plus simples en grande surface. Ainsi, les ventes de champagne ou de foie gras s'effondrent depuis deux ans, au profit du crémant ou des rillettes, qui voient leurs ventes progresser.

Alors, si vous avez quand même envie de vous faire plaisir, Emmanuel Cannes, expert prix et inflation chez NielsenIQ, conseille de faire des "achats malins". Il faut bien sûr regarder les promotions, mais surtout ne pas hésiter à s'éloigner des rayons spéciaux pour Noël ! "Parfois le même produit au rayon festif est plus cher que dans son rayon d'origine. Même à l'intérieur du magasin, il faut peut-être aller voir aussi le produit identique dans son rayon habituel" pour comparer, en faisant attention au prix au kilo.

Méthodologie

*Le prix du panier de l'an dernier a été légèrement revu par l'institut NielsenIQ. Les produits de fête sont des produits particuliers, qui ne sont pas toujours disponibles de la même façon d'une année sur l'autre. Alors, pour pouvoir comparer des produits identiques, et ainsi ne pas biaiser l'analyse, ils sont partis de produits disponibles l'an dernier et cette année. Deux produits ont donc vu leur prix légèrement réhaussé sur le ticket de l'an dernier : le foie gras et les fruits secs.

Pour 2023, les prix ont été obtenus par la moyenne des prix des produits présents dans notre panier. Le panachage entre marques et MDD a été décidé afin de coller au mieux aux habitudes de consommation des Français. Les prix affichés sont ceux de la semaine 48 (du 27 novembre au 3 décembre 2023). Pour établir une augmentation des prix à l'approche des fêtes, nous avons aussi regardé la moyenne des prix de la semaine 43.