Noël : à l’approche des fêtes, les vols sont monnaie courante

Même en pleine journée, sans se faire voir, les voleurs agissent. Seules les caméras de surveillance peuvent les repérer. Un père de famille est tombé nez à nez avec un malfaiteur en train de remplir un sac de colis qu’il venait de voler en ouvrant les boîtes aux lettres d’un immeuble. "C’était un énorme sac et au moment où il a ouvert, il a tout mis à l’intérieur, et c’est là que j’ai entendu un bruit de cartons qui s’entrechoquent", explique-t-il, alors que ce type de vols de colis ou de chèques se multiplie dans son immeuble ces derniers temps.

Des clés faciles à obtenir et légales

Contre ce fléau, les locataires se sentent démunis, et pour cause : les malfaiteurs agissent souvent sans encombre, grâce à un passe qui leur permet d’ouvrir les portes d’entrée et les boîtes aux lettres. Une clé universelle conçue pour les livreurs et les facteurs qui s’achète légalement sur Internet. "Aujourd’hui, on peut acheter des clés PTT entre 10 et 100 euros pour avoir les 25 clés PTT usinés pour avoir un accès complet […]. Ces clés devraient être juste pour les professionnels et ne devraient pas être accessibles pour les usagers lambda", relate Jérôme Jimenez, de l’UNSA Police Île-de-France. Les forces de l’ordre encouragent les victimes à porter plainte.