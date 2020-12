Fêtes de fin d\'année : un Noël si particulier.

Des traditions perturbées mais un Noël sauvé : le réveillon 2020, marqué par le contexte du Covid-19, s'est déroulé d'une façon inédite dans la majorité des foyers français. Pour éviter les contaminations, les retrouvailles se sont faites en petit comité, comme à Magny-le-Hongre (Seine-et-Marne), où les équipes de France Télévisions se sont rendues le soir du jeudi 24 décembre. "On a pris toutes nos précautions. On ne s'est pas embrassés. D'habitude, on se sert dans les bras. Mais là, on ne l'a pas fait", assure une convive, sur place.

Noël et gestes barrières

Des millions de Français ont dû adopter les gestes barrières en maintenant leur distance avec leurs proches pour éviter les contaminations au coronavirus, tout en préservant l'esprit de Noël. À Bordeaux (Gironde), dans une autre famille où France Télévisions est allée, les mesures barrières étaient difficiles à respecter au moment des embrassades. Noël 2020 a décidément une saveur très particulière.

