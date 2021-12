Cuisine : le gâteau à l'huile d'olive, véritable délice de la Provence

Pierre Piantino et sa fille Sarah ont fait du gâteau à l'huile d'olive leur spécialité. Parmi les composants de cette recette originale, on trouve de sucre, de zeste de citron, d'orange, de farine, et de l'huile d'olive provençale. Ce produit purement régional séduit les locaux, mais aussi les étrangers qui viennent ponctuellement dans la région.

Une recette qui se transmet de génération en génération

La recette se transmet de parents à enfants depuis déjà plusieurs générations. Pierre transmet à sa fille le savoir que son père lui avait enseigné auparavant. “Quand mon père boulait (...) il avait une telle rapidité que même à deux, on n’arrivait pas à tenir le rythme de la balance”, se souvient Pierre pendant qu’il fait des boules avec la pâte. Une fois prêtes, les gibassiés sont vendus dans les foires de Noël, pour le grand bonheur des passants. "Je trouve que c'est très bon" ; "au petit-déjeuner, au café, au thé", se réjouissent plusieurs commerçants du marché de Noël de Trets (Bouches-du-Rhône). Le gibassié se mange à toute occasion.