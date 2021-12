Consommation : la crainte d’une pénurie de beurre

Faut-il craindre une pénurie de beurre ? Au sein de la boulangerie "La Petite Zoé" à Saint-Fort (Mayenne), on juge la situation inédite. "On arrive quand même à se fournir, après il y a des sortes de beurre comme les AOP, des labels de beurre qu’on a un peu plus de mal à avoir", témoigne Franck Ricard, qui travaille ici. En ce qui concerne les grandes et moyennes surfaces, elles n’ont pas de problème d’approvisionnement malgré des lettres d’industriels indiquant qu’il pourrait y avoir un "manque de matières premières au niveau du beurre", déclare Sylvain Farcy, responsable d’un Carrefour City à Laval.

Le beurre de tourage de plus en plus rare

Le groupe Lactalis, qui commercialise les produits Président, évoque une situation de tension. Certains beurres pourraient devenir rares comme celui de tourage. Concernant les produits locaux comme les "Bons Mayennais", aucun problème n’est à signaler, la bûche de Noël devrait donc être disponible comme prévu pour le réveillon.