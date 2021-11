Banque alimentaire : week-end de collecte partout en France

J. Mimouni, C. Cormery, C. Brunet, J. Chouquet

La collecte nationale des banques alimentaires se déroule samedi 27 et dimanche 28 novembre. Les bénévoles vous attendent à la sortie des supermarchés d'autant que la demande est en hausse de 12% cette année, notamment des étudiants en précarité.

Les bénévoles de la Banque alimentaire, en gilet orange, sont présents à la sortie de quelque 8 000 supermarchés de France. Ils espèrent récupérer un maximum de denrées. Un appel aux dons bien perçu par les clients d'un magasin parisien. La Banque alimentaire va livrer les produits à 6 000 associations partenaires et leurs besoins sont ciblés. Tous les produits sont utiles, même les petits plaisirs.



Des distributions de chocolats pour Noël

"Noël approche et on va demander aussi de donner des chocolats pour avoir une distribution qui sorte de l'ordinaire", explique Henri de Cézac, bénévole parisien. Avec la crise sanitaire, l'aide alimentaire n'a jamais été aussi cruciale. Plus de personnes fragiles sont en difficulté : +12% de bénéficiaires au troisième trimestre. L'objectif est de collecter l'équivalent de 23 millions de repas d'ici dimanche soir.