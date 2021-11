Banques alimentaires : "les stocks sont au plus bas", alerte le président du réseau

En France, plus de 6 000 associations s’appuient sur l’approvisionnement fourni par les 79 banques alimentaires qui quadrillent le territoire. Problème, leurs stocks "sont au plus bas", alerte Claude Baland, président du réseau. "Nous comptons sur la nouvelle campagne de collecte qui vient de démarrer, puisqu’en trois jours, nous devons récolter au minimum 10 000 tonnes de denrées, l’équivalent de 23 millions de repas, et ça représente 10% de ce que l’on redistribue après en un an", explique-t-il sur le plateau du 23 Heures, vendredi 26 novembre.

De plus en plus de jeunes précaires

Depuis plusieurs mois, le nombre de bénéficiaires des banques alimentaires est en hausse. "Sur l’année 2020, le nombre de personnes à aider a augmenté de 6%, et si l’on prend les chiffres remontant à la fin du troisième trimestre 2021, par rapport à la même période l’année précédente, ce nombre a encore augmenté de 11,9%", précise Claude Baland. Parmi ces bénéficiaires, il y a de plus en plus de jeunes précarisés qui ont besoin de l’aide des associations, souligne le président du réseau des Banques Alimentaires : "Dans la catégorie des 15-24 ans, le nombre de personnes aidées a augmenté de 13% en un an."