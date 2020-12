Australie : peu de monde à la plage pour Noël

Habituellement, la plage de Bondi, à Sydney, en Australie, est bondée le jour de Noël, mais cette année, elle est pratiquement vide. Ils sont à peine une centaine à nager, surfer et poser pour des photos devant un sapin de Noël installé sur le sable. "Il n'y a pas beaucoup de monde ici et je ne vais pas m'en plaindre. Pour être honnête, c'est plus sûr pour le Covid, c'est beaucoup plus sympa", confie un Australien.

28 200 cas pour 25 millions d'habitants

À cause de la crise sanitaire, les frontières australiennes restent fermées, et le tourisme local est limité. "Nous vivons dans un rêve sans Covid. C'est de cela qu'il s'agit. Passer un bon moment, c'est génial de passer Noël ici", glisse un jeune homme. "Il n'y a pas de meilleur endroit que l'Australie en ce moment à cause du Covid", renchérit un autre. À ce jour, le pays a plutôt bien géré l'épidémie de coronavirus avec près de 28 200 cas depuis le début de la pandémie pour 25 millions d'habitants.