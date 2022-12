Vous êtes parent et ne savez pas quand et comment annoncer à votre enfant que le père Noël n'existe pas ? Racontez-nous

Apprendre à son enfant que le père Noël n'existe pas est un moment redouté par de nombreux parents, qui ne savent pas toujours quand et comment s'y prendre.

Noël approche à grands pas. Comme chaque année, les parents commencent peu à peu à s'atteler aux traditionnels achats de cadeaux pour les enfants. A la maison, les plus jeunes rédigent leur liste au père Noël, jusqu'au jour où ils commencent à questionner son existence. Un moment redouté par de nombreux parents, qui ne savent pas toujours quand, et comment, briser le mythe.

Selon la psychiatre Claude Halmos et la pédopsychiatre Dominique Tourrès-Gobert, l es enfants découvrent très souvent par eux-mêmes que le père Noël n'existe pas, au moment d'entrer dans l'âge de raison, entre 6 et 10 ans. Mais dans les faits, du côté des parents, les doutes persistent sur le moment et la manière d'annoncer cette terrible nouvelle.

Vous êtes parent et souhaitez révéler à votre enfant que le père Noël n'existe pas ? Vous hésitez, car vous ne savez pas si c'est le bon moment ? Votre enfant vous questionne sur l'existence du père Noël et vous ne savez pas quoi lui répondre ? Racontez-nous vos hésitations. N'oubliez pas de laisser vos coordonnées afin qu'un journaliste puisse éventuellement vous recontacter dans le cadre d'un reportage. Elles resteront bien entendu confidentielles.