Violence lors de la manifestation du 1er-Mai : deux personnes placées en détention provisoire avant leur procès à la fin du mois

Après les violences survenues lors de la manifestation parisienne du 1er-Mai, six personnes ont été jugées en comparution immédiate, jeudi 3 mai. La présidente du tribunal a renvoyé ces six dossiers au 30 mai prochain. Mais parmi ces six prévenus, un jeune homme et une jeune femme ont été placé en détention provisoire jusqu'à leur procès.

Ces deux personnes avaient donné de faux noms et de fausses adresses, pendant leurs 48 heures de leur garde à vue. Aucun contrôle judiciaire n'a été requis contre ceux qui n'ont pas menti aux policiers.

33 personnes toujours en garde à vue

Dans la soirée, 33 personnes étaient toujours en garde à vue pour leur participation présumée aux violences survenue pendant le défilé parisien. Ils vont être déférés à un juge en vue d'une présentation au parquet, vendredi, a appris franceinfo de source judiciaire.