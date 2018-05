Violences lors du 1er-Mai à Paris : une vingtaine de mineurs parmi les 109 gardés à vue

Parmi les 109 personnes en garde à vue, la moitié a moins de 30 ans, a appris franceinfo mercredi de source judiciaire.

Une vingtaine de mineurs font partie des 109 personnes interpellées et placées en garde à vue après les violences en marge de la manifestation du 1er-Mai à Paris mardi, a appris mercredi 2 mai franceinfo de source judiciaire.

Plus globalement, plus de la moitié des 109 personnes ont moins de 30 ans. Elles sont nées entre 1990 et 2000. Dans le détail, sur les 109 personnes en garde à vue, il y a deux tiers d’hommes et un tiers de femme. Cinq sont étrangers : il s'agit d'un Allemand, d'un Colombien, d'un Suisse, d'un Belge et d'un Syrien.

Les principales infractions qui leur sont reprochées sont la participation à une manifestation en étant porteur d’arme, la participation à un groupement en vue de commettre des violences et dégradations, et des violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique.

Bilan humain "léger", dégâts matériels "significatifs"

Le bilan humain de ces violences est "extrêmement léger", a affirmé mercredi matin le préfet de police de Paris Michel Delpuech sur France Inter. Il fait état de quatre blessés légers, dont un dans les rangs des forces de l'ordre "qui n'a pas eu besoin de recevoir des soins".

Il a jugé les dommages matériels "significatifs". Selon lui, il y a eu "six véhicules incendiés, une dizaine dégradés, 31 commerces dégradés dont certains très sévèrement, ainsi que du mobilier urbain". Michel Delpuech estime que les dégâts se chiffrent "en centaines de milliers d'euros".