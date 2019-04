Découverte : Homo luzonensis, nouvelle espèce humaine

Vous connaissiez déjà l'Homme de Néandertal, ou encore l'Homo sapiens, notre ancêtre... Mais voici un cousin dont on ignorait tout : l'Homo luzonensis. Ses restes fossilisés ont été découverts dans une grotte sur l'île de Luçon, aux Philippines. Des phalanges de pieds, de mains, des fragments de fémurs, analysés et datés dans un laboratoire de l'université de Poitiers (Vienne).

Bipède et de petite taille

L'Homo luzonensis aurait vécu jusqu'à 67 000 ans avant notre ère, approximativement. Autrement dit, sur l'arbre généalogique, cela en fait un contemporain de l'Homo sapiens. Ces restes ont été reproduits grâce aux imprimantes 3D, mais ils sont loin d'avoir livré tous leurs secrets. On sait que l'Homo luzonensis était de petite taille, qu'il se tenait debout, mais aussi qu'il empruntait des caractéristiques à des espèces très anciennes, et d'autres à des espèces plus récentes. Comment est-il arrivé sur l'île ? Comment a-t-il disparu ? Les recherches ne font que commencer.

