Brevet des collèges : et si vous révisiez grâce à ce clip de rap imaginé par cette professeure ?

"T'es en troisième t'es en galère t'as rien appris de tes repères. L'épreuve d'histoire te fait stresser écoute ce son pour tout casser. L'heure du Brevet est arrivé c'est le bon moment pour réviser" : les paroles du morceau restent facilement dans la tête et c'est bien le but. Pour cette dernière journée de révision, les 856 000 candidats au diplôme national du brevet dont les épreuves se tiennent à partir de jeudi 30 juin 2022 ont peut-être trouvé leur "tube de l'été".

En deux minutes 44 secondes, l'idée de cette professeure du collège Gutenberg de Malesherbes, dans le Loiret, est de faire le tour des grands repères chronologiques du programme de troisième en musique : "En 1916, bataille de Verdun, en 1917, révolution russe..." Autant de grandes dates de l'histoire de France et du monde, sur lesquelles ils vont être interrogés à l'examen.

Et visiblement, ça fonctionne : Lou, en troisième, a rapidement accroché. "Vu qu'on écoute plus du rap, c'est plus dans nos habitudes ! Notre cerveau adhère mieux", sourit-elle. Même chose pour Meïlyne dont les notes sont rarement plus élevées que la moyenne, le morceau l'a aidée à réviser : "Je me suis dit que c'était plus intéressant d'apprendre comme ça, parce que en général, j'aime pas trop ouvrir mes cahiers. Ca m'ennuie, je ne trouve pas la motivation... Là, j'ai envie d'écouter parce que le son entraînant tout ça, ça reste dans la tête. J'espère que ça va beaucoup m'aider", espère-t-elle.

"J'ai l'impression d'avoir mieux appris et beaucoup plus vite !"

Motivation trouvée... et temps gagné, raconte pour sa part Maëva, 14 ans. Elle passe habituellement de longues heures devant ses leçons : "J'ai du mal à retenir les dates en lisant sur mon cahier. Le fait de les entendre, ça m'aide. J'ai l'impression d'avoir mieux appris et beaucoup plus vite !"



Le clip, destiné aux troisièmes, a été réalisé par 18 élèves de cinquième, encadrée par Océane De Barros, professeure d'histoire-géo de 33 ans, dans ce collège où de nombreux jeunes sont issus de milieu défavorisé. Tous ont travaillé chaque semaine sur leur temps libre."Le monde évolue, il faut qu'on s'adapte aussi aux élèves qu'on a actuellement. Il faut sortir des sentiers battus et justement faire une petite connexion entre les apprentissages formels et les centres d'intérêt des élèves, faire avec ce qu'ils savent faire aussi. Ils se sont pris vraiment au jeu et sont hyper investis. J'étais très contente, très fière d'eux", sourit-elle.

Avant de confier attendre avec impatience et une attention particulière les résultats de l'examen de cette année pour cet établissement où le taux de réussite est parfois en dessous de la moyenne.