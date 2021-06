franceinfo junior. À quoi sert le brevet des collèges ?

Un élève passe une épreuve du brevet au collège Victor Duruy à Châlons-en-Champagne (Marne). Photo d'illustration. (PHILIPPE REY-GOREZ / RADIO FRANCE)

Deux jours d'épreuves pour les élèves de troisième en France : le brevet des collèges se tient lundi 28 et mardi 29 juin. Elles n'ont pas encore l'âge de le passer mais se posent déjà des questions sur le sujet : deux élèves de CM1 de l'école Surène à Paris interviewent Sophie Venetitay, secrétaire générale adjointe du Snes-FSU.

Astrée démarre l'émission avec sa première question : "Le brevet, c'est plutôt très difficile ou difficile ?" C'est au tour de Félice : "Est-ce que si on rate notre brevet ou qu'on a une très mauvaise note, on ne pourra pas passer en seconde ?" Astrée se demande d'ailleurs depuis quand les élèves passent le brevet. Félice veut aussi savoir s'il y a un rapport entre le brevet et le bac "quand on sera plus grand".

Sur cette page, réécoutez en entier l'émission du jour consacrée au brevet des collèges.