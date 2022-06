Éducation : des révisions du brevet à domicile en raison du Covid

Devant son ordinateur, Antoine a retrouvé ses habitudes. Depuis lundi 20 juin, l’élève de 3ème suit ses cours à la maison. À quelques jours du brevet, sa classe a été fermée en raison de cas de Covid dans son collège. "C’est vraiment comme pendant le confinement : tous les cours sont en ligne (…). Cela ne nous a pas vraiment changés : on a plus de temps pour réviser et les profs sont à notre disponibilité", explique Antoine Proenca, élève de 3ème. Pour les derniers jours, les enseignements sont restreints aux matières présentes à l’examen.



"Ils ont besoin d’être soutenus"

Christophe Fassier, professeur de SVT, a gardé un lien avec ses élèves grâce à une messagerie. En période de révision, l’équipe pédagogique assure un suivi. « C’est leur premier examen. Ils n’ont pas eu des conditions forcément faciles pour leurs études ces deux dernières années. Ils ont besoin d’être soutenus », rapporte Audrey Cebe, professeure d’histoire-géographie. Au collège d’Imphy (Nièvre), les 6ème, 5ème et 4ème ont cours normalement, avec le port du masque.