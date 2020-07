Education nationale : comment va se passer l'annonce des résultats du bac ?

Alors que le contrôle continu a été appliqué en raison de la crise du coronavirus, les lycéens sauront officiellement s'ils ont obtenu leur baccalauréat mardi 7 juillet. Les résultats seront disponibles sur internet, mais aussi, dans certains cas, affichés dans les établissements scolaires.

Y aura-t-il de folles embrassades devant la grille du lycée, comme à l'accoutumée ? Les résultats du bac 2020 seront en effet connus mardi 7 juillet. Ce cru pas comme les autres s'est entièrement déroulé en contrôle continu, par mesure de précaution contre l'épidémie de coronavirus. Mais il reste encore quelques points d'interrogation : comment seront communiqués les résultats ? Comment se passe le rattrapage ? Franceinfo vous donne quelques éléments de réponse.

Ils seront accessibles par internet, et affichés

Comme les années précédentes, les élèves pourront obtenir leurs résultats sur le site de l'Education nationale, mardi 7 juillet. Les codes d'accès ont normalement été fournis par les établissements. Dans le cas contraire, il faut en faire la demande auprès d'eux.

Toutefois, à l'inverse de ce qui est écrit pour l'instant sur le site, "ces résultats seront également affichés au sein du centre d'examen ou de l'établissement d'origine des lycéens, en fonction des académies et de leurs possibilités techniques", assure à franceinfo le ministère de l'Education nationale.

Les lycées qui afficheront les résultats devront faire en sorte que le rituel ait lieu tout en respectant les contraintes sanitaires en vigueur. "Ça se fera par groupes de classe pour qu'il n'y ait pas d'attroupement et qu'il n'y ait pas l'ensemble du lycée devant les grilles", ajoute le ministère. Par ailleurs, afin d'éviter que des foules ne se forment autour des panneaux de résultats, "plusieurs listes seront affichées à plusieurs endroits au sein de chaque lycée", explique Le Figaro.

Détail important : les résultats sont connus "à partir du mardi 7 juillet", écrit le ministère. Il ne s'agit donc pas d'une date butoir, car "il n'y a pas de date officielle pour les résultats de tous les bacs professionnels, qui dépendent des académies", précise-t-il, interrogé par franceinfo.

Le rattrapage aura lieu du 8 au 10 juillet

Pour les candidats dont la note globale au bac est comprise entre 8 et 10 sur 20, les oraux de rattrapage sont maintenus entre le 8 et le 10 juillet. Pour les candidats au bac professionnel dont la moyenne est inférieure à 8, l'oral est maintenu s'ils ont eu au moins 10 sur 20 à l'épreuve d'évaluation de leur pratique professionnelle, dans leur spécialité. Attention, il faudra "respecter le protocole sanitaire" en vigueur (distance d'un mètre notamment).

Tous connaîtront leurs notes le jour même et sauront donc s'ils obtiennent leur baccalauréat. En revanche, ils ne bénéficieront pas de l'affichage des résultats sur les murs du lycée.

Les résultats du brevet seront connus entre le 8 et le 13 juillet

Les élèves de troisième, qui ont eux aussi passé le brevet en contrôle continu, connaîtront leurs résultats entre le 8 et le 13 juillet, via le site de l'Education nationale. "Il n'y a pas de date, ça s'organise selon les académies, précise le ministère. L'affichage ou non des résultats dépend de l'établissement".

Une session du bac prévue en septembre

En outre, il sera possible de passer l'ensemble du bac, ou uniquement certaines épreuves, en septembre. Cette option concerne les candidats libres, les candidats auxquels il manquerait des notes de contrôle continu (pour des raisons diverses), et les candidats autorisés à se représenter après avoir échoué en juin.

Pour tous les candidats qui sont inscrits à la session de septembre, jusqu'à la proclamation des résultats, "un dispositif particulier leur permet de conserver le bénéfice de leur admission dans l'enseignement supérieur, acquise dans le cadre de la procédure Parcoursup", expose le ministère.