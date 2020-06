Contrôle continu, résultats, rattrapages... Comment vont se dérouler les examens du bac, brevet, CAP, BEP et BTS ?

La plupart des élèves et des étudiants vont être évalués en contrôle continu cette année à cause de la crise du coronavirus. D'autres solutions ont également été mises en œuvre pour certains cas.

La promotion 2020 restera dans les annales. Les élèves de troisième au collège, de première et de terminale au lycée, de BEP, de CAP, ou encore de BTS, vont tous vivre une fin d'année inédite avec des formalités d'évaluation adaptées à la crise du coronavirus. Les épreuves écrites et orales sont toutes annulées et remplacées par un contrôle continu aux modalités variables. Des sessions de rattrapage sont aussi prévues. Franceinfo fait le point sur cette session d'examens exceptionnelle.

Les modalités du brevet des collèges

Comment sont évalués les élèves ? La traditionnelle première épreuve nationale dans la vie des élèves n'aura pas lieu en 2020. Ils seront évalués sur la base du livret scolaire. Une demi-nouveauté, puisque celui-ci représente déjà 50% de la note finale du brevet. Dans le détail, la note attribuée à la place des épreuves finales sera cette année la moyenne des moyennes des deux premiers trimestres en français, mathématiques, histoire-géographie et sciences. Les notes du troisième trimestre ne sont pas prises en compte, mais peuvent faire l'objet d'une appréciation dans le livret scolaire étudié par le jury.

Quel est le calendrier des résultats ? Les résultats du brevet seront publiés au début du mois de juillet.

Comment se déroulent les rattrapages ? Il n'y a pas de session de rattrapage pour le diplôme national du brevet. Pour autant, l'obtention du brevet ne conditionne pas la poursuite des études, notamment l’inscription au lycée.

Les modalités du baccalauréat général et technologique

Comment sont évalués les élèves de première ? Après une longue hésitation, l'épreuve écrite ainsi que l'épreuve orale anticipée de français sont annulées. À la place de ces deux épreuves (coefficient 5 chacune), les élèves de première recevront une seule note à partir de la moyenne des moyennes trimestrielles obtenues au cours de l’année scolaire en français et inscrites dans le livret scolaire.

Les notes des épreuves communes de contrôle continu (E3C1) passées en janvier et février 2020 sont comptabilisées. La seconde session (E3C2) est, elle, annulée. Pour les épreuves d'histoire, langues vivantes, et mathématiques en série technologique, la future note retenue sera la moyenne des notes obtenues aux E3C1 et aux E3C3 (que les élèves passeront en terminale). Pour l'épreuve de sciences et l'épreuve de spécialité qui n'est pas poursuivie en terminale, la moyenne des notes obtenues pendant l'année de première dans la discipline constitue la note finale retenue.

Comment sont évalués les élèves de terminale ? Toutes les épreuves prévues sont annulées. Dans ces conditions exceptionnelles, le bac sera validé sur la base du livret scolaire ou dossier de contrôle continu. Ce sont donc principalement les notes des deux premiers trimestres qui sont prises en compte. Toutefois, un jury arrêtera les notes définitives en prenant aussi en compte d'autres éléments du livret, comme la progression de l’élève, les efforts relevés par le conseil de classe et l'assiduité. Le calcul de la note finale respecte les coefficients habituellement attribués à chaque matière selon les filières.

Quel est le calendrier des résultats ? Les résultats de la session 2020 seront consultables à partir du mardi 7 juillet 2020.

Comment se déroulent les rattrapages ? Pas de grands bouleversements à prévoir pour la session de rattrapage. Les élèves qui ont obtenu une note inférieure à 10/20, mais supérieure ou égale à 8/20, pourront passer les oraux de rattrapage entre le 8 et 10 juillet. Les conditions seront celles des années précédentes avec le choix de deux matières à présenter à l'oral. Une nouveauté tout de même : les candidats ayant obtenu une moyenne inférieure à 8/20 pourront être invités par le jury, à titre exceptionnel, à se présenter aux épreuves de remplacement organisées en septembre pour les candidats individuels et pour les élèves qui n'ont pas pu présenter un livret scolaire ou un dossier de contrôle continu complet.

Les modalités du baccalauréat professionnel, CAP, BEP, BMA, BP

Comment sont évalués les élèves ? Pas d'épreuves finales pour tous ces diplômes. Elles sont remplacées par les notes obtenues en contrôle continu, consignées dans le livret scolaire ou de formation à partir desmoyennes des moyennes des 1er et 2e trimestres ou des moyennes semestrielles. Un jury arrêtera les notes définitives en prenant en compte aussi la progression, les efforts, l'assiduité et les évaluations en milieu professionnel.

Quel est le calendrier des résultats ? Les résultats du CAP 2020 seront publiés entre le 21 juin et le 13 juillet, selon la spécialité et l'académie. Ceux du BEP seront dévoilés entre le 25 juin et le 15 juillet.

Comment se déroulent les sessions de remplacement ? Habituellement, cette session est destinée aux candidats n'ayant pu se présenter pour cas de force majeure à la session de juillet. Cette année, les conditions sont élargies aux élèves qui ne peuvent faire valoir de résultats de contrôle continu et, à titre exceptionnel, aux candidats ayant obtenu une note moyenne inférieure à 10/20.

Les modalités du BTS

Comment sont évalués les élèves ? Pour les étudiants qui peuvent présenter un livret scolaire, le diplôme sera attribué à partir du contrôle continu. Plus précisément, la note sera calculée à partir de la moyenne des notes obtenues durant l'année scolaire 2019-2020 à l'exception des notes attribuées pendant le confinement. Un jury arrêtera les notes définitives en prenant aussi en compte l'engagement, l'assiduité et les progrès de l'élève.



Pour les étudiants dont les modalités de scolarisation ne se traduisent pas par la délivrance d'un livret scolaire, la session est reportée au mois de septembre. Les candidats passeront les épreuves auxquelles ils étaient normalement inscrits pour la session de juin.

Pour obtenir le diplôme, il faudra aussi avoir réalisé plusieurs semaines de stage. Du fait de la situation créée par la pandémie, seules quatre sont requises sur l’ensemble de la formation BTS pour les sessions 2020 et 2021.

Quel est le calendrier des résultats ? Les résultats des BTS seront connus dans le courant du mois de juillet, selon les spécialités et les académies.

Comment se déroulent les sessions de remplacement ? Les candidats non admis après étude du livret scolaire pourront être autorisés à passer le BTS à la session de septembre, sur décision du jury.