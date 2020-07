DIRECT. Bac 2020 en contrôle continu : les résultats officiellement rendus dans quelques heures

"Je réponds d'abord non. Et il [Jean Castex] me dit que c'est pour être ministre de la Culture. Et je lui réponds : 'là, tu me fais craquer'."

#REMANIEMENT Roselyne Bachelot, nouvelle ministre de la Culture, a raconté à franceinfo comment Jean Castex est parvenu à la convaincre d'entrer au gouvernement. "Parfois, quand on m'interrogeait sur un retour en politique, je répondais : 'Non, jamais, sauf pour être ministre de la Culture'. Et c'était comme une sorte d'idéal", relate-t-elle, sans omettre de dire qu'elle connaît le Premier ministre "depuis longtemps".