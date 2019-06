Baccalauréat : le ministère de l'Education porte plainte après des "suspicions de fuites" sur les sujets de maths pour les séries ES et L

"Trois ou quatre" établissements d'Ile-de-France seraient concernés par ces fuites, selon le numéro 2 du ministère de l'Education.

Le ministère de l'Education nationale a annoncé vendredi 21 juin avoir déposé une plainte pour "des suspicions de fuites" de sujets de mathématiques au baccalauréat pour les séries ES et L.

"Il s'agit d'une zone géographique extrêmement limitée : trois à quatre établissements en Ile-de-France dans lesquels quelques élèves, quelques candidats qui auraient reçu par des réseaux privés et non pas par des réseaux sociaux les sujets en amont des épreuves", a indiqué Jean-Marc Huart, le numéro 2 du ministère, précisant que c'était "sérieux" et qu'une plainte avait été déposée. Une enquête administrative a également été lancée. Les élèves ne repasseront pas l'épreuve concernée, a encore précisé le ministère.