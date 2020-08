VIDEO. Un bébé panda naît au zoo de Washington

Les fans ont pu suivre l'accouchement en direct grâce à une "panda cam".

Le zoo de Washington a annoncé l'événement à grand renfort de photos et de vidéos sur son compte Twitter. Un bébé panda géant est né vendredi 21 août dans un enclos du parc animalier de la capitale des Etats-Unis.

❤️ See and listen to the joyous moment when our giant panda cub was born at 6:35 p.m.! The animal care team reports mom Mei Xiang and cub appear to be doing well. #PandaStory #PandaCubdates pic.twitter.com/An1wx3FZG8 — National Zoo (@NationalZoo) August 22, 2020

La femelle, Mei Xiang, a donné naissance a un petit panda, quatre ans après sa dernière grossesse. Le Smithsonian's National Zoo précise que la maman "prend soin de son nouveau-né avec attention" : elle l'allaite et lui fait des "câlins". Le zoo ajoute qu'il est encore trop tôt pour savoir si le petit est un mâle ou une femelle.

❤️ Three cheers for giant panda Mei Xiang! She graced us with a glimpse of her wonderful, wiggly cub. It was born 6:35 p.m. Friday, Aug. 21. Watch along with us via the Panda Cam! TUNE IN: https://t.co/99lBTV2w92. #PandaStory #PandaCubdates pic.twitter.com/4LJ6LKAhCO — National Zoo (@NationalZoo) August 22, 2020

Mei Xiang, âgée de 22 ans, avait été inséminée artificiellement le 22 mars avec la semence congelée du mâle, Tian Tian, également pensionnaire du zoo et qui fêtera ses 23 ans à la fin du mois, selon l'établissement. Mais la présence du fœtus n'a été détecté qu'une semaine avant l'accouchement. Les fans de l'animal ont pu suivre l'accouchement en direct grâce à une "panda cam", consultable sur le site internet du zoo, qui filmait 24 heures sur 24 l'animal sur le point de mettre bas.

Une dernière naissance avant de rentrer en Chine

Depuis son arrivée en 2000, Mei Xiang a déjà eu trois bébés ayant survécu : deux mâles en 2005 et 2015 et une femelle en 2013. Les trois pandas sont retournés en Chine à leur quatrième anniversaire, aux termes d'un contrat de partenariat avec le centre de conservation chinois. Cet accord prévoit également le retour en Chine de Mei Xiang et Tian Tian en décembre prochain.