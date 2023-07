Var : une ponte de tortue sur l'île de Porquerolles, un phénomène rarissime

Les agents du Parc national de Port-Cros assureront la surveillance régulière du lieu de ponte jour et nuit, avec le soutien de la police municipale de Hyères et des panneaux d'information ont été affichés sur le site.

(AMAURY CORNU / HANS LUCAS . VIA AFP)

Un nid de tortue avec des œufs a été découvert dans la matinée du samedi 16 juillet par les agents de l'entreprise de nettoyage des plages de l'île de Porquerolles (Var), rapporte France Bleu Provence. Le Réseau tortues marines de Méditerranée française (RTMMF) a confirmé qu'il s'agissait d'une tortue Caouanne, une espèce protégée présente en Méditerranée. Le Parc national de Port-Cros et Porquerolles précise sur les réseaux sociaux qu'il s'agit d'un "événement rarissime".

Un périmètre de protection mis en place

Un arrêté municipal a été pris par la mairie d'Hyères pour interdire au public la portion de plage concernée par la tortue jusqu'à éclosion des œufs. "Un périmètre de protection de 25 mètres carrés" a été établi. Il faut compter environ 55 jours d'incubation pour voir les tortues naître. Des panneaux d’information ont été affichés sur le site et des panneaux de sensibilisation sur l’évènement et les tortues marines seront ajoutés prochainement, indiquent la ville d'Hyères et les différents organismes concernés dans un communiqué.

La mairie a aussi "mis à disposition du matériel pour la sécurisation du nid", indique l'Association Marineland, dont une salariée cheffe de projet Tortue Marine a été sollicitée sur place. Les agents du Parc national de Port-Cros assureront selon elle la surveillance régulière du lieu de ponte jour et nuit, avec le soutien de la police municipale de Hyères et des services départementaux de l’Office français de la biodiversité.

Seules une à deux pontes de cette espèce sont recensées chaque année, précise France Bleu Provence. La tortue Caouanne se reproduit tous les 2 à 4 ans. Les adultes mesurent entre 90 centimètres et 1 mètre, et pèsent environ 135 kg. Cet été, deux autres nids de tortues Caouannes ont été découverts sur les côtes françaises, à Marseillan (Hérault) dans la soirée du 9 juillet, et à Villeneuve-Loubet le 5 juillet, une première dans les Alpes-Maritimes.