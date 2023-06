Gazelle de Mhorr, fossas, chiens des buissons... Des naissances rares répertoriées au Parc zoologique de Paris

Une jeune femelle gazelle dama est notamment née en avril, alors qu'il ne reste que 350 individus de cette espèce dans le monde.

Des naissances précieuses. Le parc Zoologique de Paris a vu naître des bébés animaux d'espèces rares, vient d'annoncer le Muséum national d'Histoire naturelle. Une jeune femelle gazelle dama est née le 23 avril au matin, "une première naissance pour cette espèce au parc" dont il ne reste que 350 individus dans le monde tous gérés par l'Homme, selon un communiqué publié lundi 26 juin.

"Cette naissance est donc extrêmement importante pour le plan d'élevage de cette espèce rare et permettra de probables réintroductions dans les années à venir", explique l'établissement animalier rappelant que dans le milieu naturel, il ne reste pas plus de 175 gazelles dama sauvages réparties uniquement au Tchad et au Niger. L'espèce gazelle dama est classée en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) et la sous-espèce Mhorr, dont le troupeau du zoo fait partie, est éteinte à l'état sauvage depuis les années 1970. Elle ne survit plus que grâce aux effectifs reproduits en captivité, en Afrique du Nord, en Europe, et aux Etats-Unis.

Plus de 70 bébés animaux

"Mala", une femelle chien des buissons, espèce de canidé sud-américain, a donné elle naissance le 28 avril à trois chiots, visibles dans la biozone Amazonie-Guyane du parc, sa troisième portée depuis son arrivée au Parc zoologique. Quant à la femelle fossa (mammifère carnivore de Madagascar) appelée "Zanahary", elle a donné naissance au mois de mai à quatre petits. Cette naissance, rare en parc zoologique, est le résultat d'un accouplement avec le nouveau mâle fossa 'Berany', arrivé en mars en provenance du zoo de Szeged en Hongrie. Le transfert a eu lieu au sein du programme de conservation Européen de cette espèce classée Vulnérable par l'IUCN.

Selon le Parc zoologique, depuis le début de l'année, plus de 70 bébés animaux, dont deux tatous à six bandes, une antilope rouanne, un vautour fauve, quatre hérons garde-boeufs et notamment deux lézard-caïmans ont aussi vu le jour.