Le dernier rhinocéros de Sumatra vivant en Malaisie est mort

Il s'appelait Tam et était le dernier de son espèce à vivre en Malaisie. Le dernier rhinocéros mâle de Sumatra vivant dans ce pays d'Asie du Sud-Est est mort, a annoncé la branche local de l'ONG WWF, lundi 27 mai. La femelle Iman est désormais la seule survivante de cette espèce en danger critique d'extinction.

Entre 30 et 80 autres individus sont toujours vivants en Indonésie mais demeurent isolés les uns des autres. Cet isolement, causé par la destruction de leur habitat naturel et par le braconnage, met en péril leur reproduction. Ils risquent de disparaître en quelques décennies, alerte l'organisation International Rhino Foundation.

Le rhinocéros Tam était gé de 30 ans et vivait dans une réserve depuis sa capture en 2008. Les tentatives de l'amener à se reproduire avec deux rhinocéros femelles via des fécondations in vitro se sont révélées infructueuses, explique National Geographic.