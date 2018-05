Un espoir pour le rhinocéros blanc du Nord après l'insémination artificielle d'une femelle en Californie

Une femelle rhinocéros blanc du Sud a été fécondée par insémination artificielle au zoo de San Diego. Cette grossesse pourrait permettre de sauver le rhinocéros blanc du Nord, une espèce voisine en voie d'extinction.

Elle a un nom de reine, vit en Californie et pourrait bien jouer un rôle clé dans la survie d'une espèce entière. Victoria, une femelle rhinocéros blanc du Sud, a été fécondée par insémination artificielle au zoo de San Diego en Californie, ont annoncé des chercheurs, jeudi 17 mai. Cette nouvelle fait naître l'espoir de sauver une sous-espèce voisine quasiment disparue, le rhinocéros blanc du Nord.

Victoria a été inséminée avec le sperme d'un rhinocéros blanc du Sud en mars dans le parc animalier californien, et l'embryon doit encore se développer pendant 14 mois. Si tout se passe bien, le bébé rhinocéros pourrait naître à l'été 2019. Il s'agit d'une "étape importante dans le travail en cours pour développer les connaissances scientifiques nécessaires pour récupérer génétiquement le rhinocéros blanc du Nord", ont indiqué des responsables de l'Institut pour la recherche sur la conservation de San Diego.

L'insémination de cette rhinocéros blanc du Sud est un test important : si le processus s'avère être un succès, il pourra être reproduit avec, cette fois, des ovules et du sperme de rhinocéros blanc du Nord. Comme l'explique le HuffPost, "une fois la cellule œuf créée en laboratoire, ne reste plus qu'à l'intégrer dans l'utérus d'un rhinocéros blanc du Sud, cousin proche, mais dont l'espèce est riche de plus de 20 000 individus".

Un bébé rhinocéros blanc du Nord "d'ici 10 à 15 ans"

Il est encore trop tôt pour déterminer si la grossesse de Victoria va effectivement mener à la naissance d'un rhinocéros en pleine santé, car l'insémination artificielle des rhinocéros a rarement été tentée dans les zoos, et seules quelques naissances ont résulté de cette procédure par le passé. Mais il s'agit d'un espoir pour le sauvetage du rhinocéros blanc du Nord.

Seuls deux représentants de cette espèce existent toujours sur terre. Malheureusement, après la mort du dernier mâle au Kenya, les deux dernières survivantes sont des femelles. La communauté scientifique se mobilise pour tenter de sauver le rhinocéros blanc du Nord, mais les obstacles sont nombreux, comme le détaille Futura sciences.

"Il reste beaucoup de défis mais les chercheurs sont optimistes sur le fait qu'un petit rhinocéros blanc du Nord pourrait naître de ces processus d'ici 10 à 15 ans", selon l'institut. "Ce travail pourrait aussi s'appliquer à d'autres espèces de rhinocéros, comme les rhinocéros de Sumatra et de Java."