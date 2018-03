Nommé "Sudan", le dernier rhinocéros blanc du Nord mâle est mort au Kenya à l'âge de 45 ans. Seules deux femelles de cette sous-espèce sont désormais en vie, ont annoncé mardi 20 mars ses gardiens. Il s'agit "de sa fille, Najin, et de sa petite-fille, Fatu, qui vivent à Ol Pejeta", la réserve kenyane où l'animal vivait, expliquent ses équipes.

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1