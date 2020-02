En moyenne, un dauphin s'échoue chaque semaine dans le Calvados et la Manche

En cause, selon les associations, des filets de pêche, dans lesquels les dauphins se retrouvent piégés.

Dans le Calvados et la Manche, 334 dauphins sont morts depuis 2014, rapporte France Bleu Normandie. Cela représente, en moyenne, un cétacé échoué chaque semaine dans ces départements. Une mortalité élevée, qui concerne tout le littoral : si l'on englobe l'ensemble des côtes françaises, rien que sur l'année 2020, près de 700 dauphins se sont déjà échoués, un triste record. Selon l'Observatoire des mammifères marins Pélagis, en 2019, 1 200 cadavres avaient été retrouvés en 2019. Mais environ 10 000 autres ont pu couler au fond de la mer à la suite de leurs blessures.

Les scientifiques et les associations de protection des animaux pointent du doigt les techniques de pêche, estimant qu'elles sont les principales causes de ces décès. Sont notamment mis en cause les filets dont les mailles sont trop serrées et dans lesquelles les mammifères se retrouvent piégés.

Face à cette situation, le gouvernement s'est emparé de la question et le Plan national de protection des cétacés a été adopté à la fin de l'année 2019, rappelle France Bleu Normandie. Il a permis d'équiper 26 chalutiers de répulsifs acoustiques afin de réduire de 65% les prises de dauphins dans les filets.