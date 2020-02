VIDEO. Joaquin Phoenix sauve une vache et son veau de l'abattoir

L'acteur du Joker a démontré une fois de plus son engagement pour la cause animale.

Après les beaux discours, les actes. Joaquin Phoenix s'est introduit dans un abattoir de Pico Rivera, près de Los Angeles, en Californie, pour aller sauver une vache et son veau, au lendeamin de la cérémonie des Oscars le 9 février dernier. Les images ont été diffusées par l'ONG The Farm Sanctuary vendredi 21 février.

On y voit l'acteur, entouré de sa mère et d'autres activistes, visiter un abattoir et discuter avec le gérant. Ce dernier discute calmement avec Joaquin Phoenix, et explique qu'un veau est né sur place : or, ce n'est pas censé se produire dans un abattoir.

L'acteur décide dont d'aller le chercher, ainsi que sa mère, pour les amener vers un sanctuaire pour animeaux. Le directeur de l'abattoir ne s'y est pas opposé. Un acte "qui n'était pas prévu", insiste l'ONU, mais qui fait écho au discours prononcé par Joaquin Phoenix la veille, alors qu'il recevait l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Le Joker. "Nous allons dans la nature et pillons ses ressources. Nous nous sentons légitimes à inséminer artificiellement une vache et à voler son bébé, malgré ses cris de détresse qui ne trompent personne, avait-il dénoncé. Puis nous prenons le lait qui était destiné à ce veau, pour le mettre dans notre café et nos céréales."