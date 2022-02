Sarthe : L214 porte plainte pour maltraitance contre un élevage de poulets du groupe LDC

L'association de défense de la cause animale avait déjà posté une vidéo choquante d'un élevage de volaille mayennais LDC en novembre dernier.

L'association L214 a porté plainte pour maltraitance contre un élevage de poulets du groupe agroalimentaire LDC situé dans la Sarthe, rapporte lundi 21 février au soir France Bleu Maine. Dans une vidéo publiée ce même lundi, L214 épingle cet élevage de poulets de la marque Le Gaulois, à Moncé-en-Saosnois au nord-est de la Sarthe, propriété du groupe LDC basé à Sablé-sur-Sarthe. L'association y dénonce le manque d'espace et la sélection génétique des volailles.

Dans cette vidéo filmée dans un immense hangar, on peut voir "une dizaine de milliers de poulets entassés, vivant sur leur propre litière qui n'est jamais changée", raconte Léo Le Ster, chargé de campagne agroalimentaire pour L214. Les images montrent également des cadavres et des poulets qui peinent à se lever. L214 a porté plainte pour maltraitance contre cet élevage et contre LDC, comme elle l'avait fait en novembre dernier après la publication d'une vidéo similaire dans un élevage mayennais du groupe en novembre 2021.

Un "montage d'images choquantes" selon LDC

Dans un communiqué lundi soir, le géant de la volaille dénonce une nouvelle fois "un montage d'images choquantes" et évoque des propos qui "font offense au professionnalisme et à l'engagement" des éleveurs partenaires. Le groupe rappelle notamment qu'ils sont "engagés dans une démarche d’amélioration continue du bien-être animal qui concernera 100% des éleveurs d’ici 2025." Au mois de novembre dernier, LDC pointait des "contre-vérités", et insistait sur les démarches engagées.

Cette nouvelle vidéo publiée par L214 n'est qu'une première étape. L'association souhaite interpeller les candidats à la présidentielle sur ces enjeux. Elle va publier une vidéo par jour jusqu'à l'ouverture du Salon de l'agriculture samedi 26 février.