Les images ont été prises dans un élevage de poules en cage dans le département des Deux-Sèvres. On y voit, entre autres, un homme qui shoote à plusieurs reprises sur une poule. "Il me semble que c'est une première en France, la phase de ramassage, avec là des actes de cruauté absolument gratuits et avec des opérateurs qui prennent les poules pour un ballon de football, qui tapent dedans avec la poule qui est propulsée dans les airs sous la force du coup, des coups de bâton", fustige Brian Mordasini, chargé des relations agroalimentaires pour L214.

L'ONG a reçu un courrier de signalement d'un employé de Pampr'œuf, contenant des photos et des vidéos. L214 a porté plainte pour acte de cruauté sur les animaux et demande au préfet une fermeture administrative de l'élevage. Aujourd'hui, selon L214, Pampr'œuf produit un milliard d'œufs commercialisés chaque année. Ils représentent 20 % du marché de l'œuf coquille, "donc l'œuf en boîte que l'on trouve dans les supermarchés."