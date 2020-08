Elevage insalubre de canards dans les Pyrénées-Atlantiques : tous les sites de l'exploitant fermés

La préfecture avait dans un premier temps ordonné la fermeture du seul bâtiment mis en cause par l'association L214 dans une vidéo.

Après la vidéo choc de l'association de défense des animaux L214 dans un élevage insalubre de canards de Lichos, toutes les exploitations de l'éleveur ont été fermées dans les Pyrénées-Atlantiques comme dans les Landes. Les préfectures des deux départements l'ont annoncé vendredi 21 août au soir.

"Un site non-déclaré"

Les services de l'Etat ont "décidé de mettre en demeure l'exploitant et de suspendre toute activité" sur le site de Lichos, après avoir constaté "d'autres non-conformités au plan sanitaire et en matière de protection animale", indique un communiqué. Les "services vétérinaires compétents ont organisé la prise en charge des canards restant sur l'exploitation", précise le document.

Les contrôles "ont permis de constater l'existence d'un site non-déclaré et d'un site déclaré sans activité mais dont l'état d'abandon fait peser des risques sanitaires et pour l'environnement", ajoute le communiqué sans plus de précisions. Après ces inspections, une mesure de fermeture administrative a été décidée sur deux sites du même exploitant.