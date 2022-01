Alimentation : le "mois sans viande" divise à Quimper

À voir la queue devant le boucher des halles, à Quimper (Finistère), on pressent que le véganisme n'a pas encore conquis les habitants. Pour certains, même un seul mois sans viande est inconcevable. "Je ne mange pas de la viande tous les jours non plus, mais j'aime bien un bon morceau de viande", confie un Quimpérois. "Je mange moins de viande, mais je mange mieux, je n'en achète plus jamais en supermarché", glisse une autre habitante.

Proposer des alternatives

La consommation de viande baisse régulièrement en France. Elle serait ainsi passée de 86 kilos par personne et par an en 2019 à 84,5 kilos en 2020. À Quimper, les menus vegan commencent timidement à s'installer dans le paysage, comme dans le restaurant VG Burger. Ce dernier propose notamment des galettes à base de champignons ou d'haricots rouges en guise de steak. "Le goût, on s'y tromperait", assure Tanguy Foucault, créateur du restaurant. Au total, 88% des Français se disent sensibles à la cause animale. C'est eux que l'association L214 aimerait convaincre de modifier leur alimentation en conséquence grâce au "mois sans viande".