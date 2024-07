Vrai ou faux Y a-t-il plus de cambriolages durant les vacances d'été en France ?

Le nombre de cambriolages est effectivement élevé pendant l'été, surtout lors du mois d'août. Mais la fin d'année est la période la plus visée par les cambriolages.

L'école est terminée, la Fête de la musique passée, le soleil commence à cogner. Pas de doute, l'été et les vacances des juillettistes ont bel et bien démarré. Mais avez-vous bien fermé vos volets ? Les portes sont-elles bien verrouillées ? L'alarme de la maison est-elle bien activée ? A l'heure des grandes vacances, les cambriolages sont particulièrement redoutés, ce qui pousse même certains à charger leurs voisins de surveiller leur domicile pendant leur absence.

D'après un sondage Ifop réalisé en 2021 pour Internom, une entreprise spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres, 64% des Français se disent inquiets à l'idée de quitter leur logement pour partir en vacances. Cette peur est-elle réellement fondée ? Eléments de réponse.

Le mois d'août sur le podium en 2023

En 2023, 219 898 cambriolages ont été enregistrés par la police et la gendarmerie, selon les données du service statistique du ministère de la Sécurité intérieure (SSMSI), qui comprennent les cambriolages de logement dans l'Hexagone et en outre-mer. Cette année-là, les cambriolages de domicile ont été les plus nombreux au cours du mois de décembre, suivi d'août et de novembre. Les mois de juin (10e) et juillet (7e) se trouvent dans la deuxième partie du classement.

Qu'en est-il sur la durée ? En analysant les chiffres du SSMSI depuis 2016, on peut constater que certaines périodes semblent privilégiées par les voleurs : le mois de décembre est largement en tête avec 190 134 cambriolages commis sur huit ans, suivi de novembre avec 167 171 vols à domicile, puis du mois d'août (164 878). Le mois de janvier apparaît également comme un mois prisé avec 162 749 cambriolages recensés sur huit ans. Contacté par franceinfo, le SSMSI admet qu'un effet vacances existe. "On constate tous les ans deux types de pics pour les cambriolages : au mois de décembre (vacances scolaires de Noël) et au cours de l'été (surtout en août)".

A l'inverse, les mois d'avril et de mai apparaissent comme les mois les plus "sûrs" avec 120 772 et 131 233 cambriolages cumulés sur les huit dernières années. Les vacances scolaires sont donc bien une période propice aux cambriolages en raison "de l'absence des occupants", avance le ministère de l'Intérieur. "Le phénomène peut être plus ou moins important chaque année, mais il est réel", confirme le SSMSI. Le pic de la fin d'année étant néanmoins plus haut que celui du coeur de l'été.

Les fêtes de fin d'année dans le viseur

Selon l'entreprise Verisure, spécialisée dans la vente d'alarmes et de télésurveillance, les fêtes sont bien la période la plus ciblée par les malfaiteurs."Toujours plus appâtés par les cadeaux de Noël, [les cambrioleurs] ont jeté leur dévolu sur le mois de décembre pour commettre leurs délits dans 11% des cas [d'intrusions et de vols de domicile] en 2023", assure l'entreprise à franceinfo.

Tout comme le SSMSI, l'entreprise privée a identifié un nombre important d'intrusions en novembre et en août. "La période estivale avec les départs en vacances reste toujours à risque, notamment sur le mois d'août avec 9% des signaux d'alarme avérés en 2023", précise Verisure. Certaines heures de la journée sont aussi privilégiées par les voleurs : selon les chiffres de l'entreprise, 42% des déclenchements d'alarme pour intrusion ou tentative d'intrusion ont lieu l'après-midi.