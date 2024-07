VRAI OU FAUX. Les bols chantants ont-ils des vertus médicinales ?

La méthode des percussions sur des bols tibétains est vantée sur les réseaux sociaux. Ces bols chantants sont censés diminuer l'anxiété ou encore changer le taux de glycémie.

Sur les réseaux sociaux et chez les influenceurs bien-être, la méthode des percussions et des bols tibétains fait sensation. Utilisés pour leurs sons et leurs vibrations, ils doivent permettre d'atteindre un état de profonde relaxation. Les bains et les massages sonores, des pratiques venues d'Asie, sont proposés en France par les disciples d'un homme : Peter Hess. Cet ingénieur allemand travaille depuis 40 ans sur les effets des bols chantants sur le corps humain.

Les bienfaits de la musique en général

Le prix de ces instruments peut dépasser plusieurs centaines d'euros. Ces bols sont censés faciliter le lâcher-prise et diminuer l'anxiété, mais aussi changer le taux de glycémie, ou améliorer le système immunitaire.

Une musicothérapeute participe à une étude dans les locaux de la Pitié-Salpêtrière sur les effets de cette vibration. En 2020, un travail de recherche a fait ressortir des bienfaits possibles sur la santé mentale. Davantage d'études existent sur les bienfaits de la musique en général. La musique et les gongs peuvent faciliter la relaxation, mais présenter ces sons comme une thérapie pour booster son immunité relève du charlatanisme.