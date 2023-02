VRAI OU FAKE. La réforme des retraites va-t-elle vraiment bénéficier à la mère de Gérald Darmanin ?

Évoquer sa mère pour appuyer son discours politique, notamment sur la réforme des retraites, c’est presque devenu une habitude chez Gérald Darmanin. Mais la réforme va-t-elle vraiment lui être utile ?

Gérald Darmanin utilise souvent l’exemple de sa mère comme argument pour défendre la valeur du travail et récemment, pour défendre la réforme des retraites. "Je pourrais prendre aussi le cas de ma maman femme de ménage : elle part en retraite en juillet prochain à plus de 67 ans. (...) C’est le seul moyen pour elle de vivre avec une retraite d’un peu plus de 1500 euros par mois", a-t-il déclaré. Selon la biographie du ministre de l’Intérieur, sa mère exercerait deux métiers : concierge et femme de ménage. Elle a commencé à travailler jeune et à une carrière incomplète. Elle doit donc attendre 67 ans pour toucher sa retraite taux plein.



La réforme des retraites ne change rien

Le problème est que la réforme des retraites ne changerait absolument rien à la situation de sa mère. Avec une retraite qui s’élève à 1500 euros, la mère du ministre n’est pas non plus concernée par la revalorisation des petites retraites proposés par le gouvernement. Gérald Darmanin peut donc défendre les valeurs du travail en parlant de sa mère, mais si ses droits n’ont pas progressé jusqu’ici, ce ne sera toujours pas le cas avec la réforme.