DIRECT. Réforme des retraites : Elisabeth Borne et Gérald Darmanin en visite dans le Nord pour échanger avec des salariés

Ce qu'il faut savoir

"Je suis à l'écoute de vos réactions, de vos questions, de vos inquiétudes", a assuré Elisabeth Borne aux employés d'une usine de cosmétiques à Neuville-en-Ferrain (Nord), jeudi 9 février. La Première ministre et Gérald Darmanin ont échangé avec ces salariés au sujet du projet de réforme des retraites. Face à des interlocuteurs parfois opposés au texte ou inquiets de ses conséquences, le ministre de l'Intérieur a notamment défendu le fait de ne pas taxer les plus riches pour financer les pensions : "Si on taxe le capital, on va réduire les investissements, moins de gens vont travailler et moins de gens vont cotiser", a-t-il affirmé. C'est le troisième déplacement d'Elisabeth Borne sur ce thème depuis l'annonce du projet du gouvernement. Suivez notre direct.

La suite de la mobilisation se précise. L'intersyndicale annoncera samedi la suite de son calendrier. Deux nouvelles dates sont prévues, les mardi 7 et mercredi 8 mars, avait appris franceinfo mercredi de sources syndicales. Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, "ne sera sûrement pas une date de manifestation" mais l'occasion de "mener des actions et des communications spécifiques sur la situation des femmes par rapport à la retraite", a précisé un secrétaire national de la CFTC à franceinfo jeudi matin. Outre la journée de samedi, une mobilisation le 16 février a déjà été confirmée.

Toujours des remous à LR. "Je n'ai pas de pacte avec le gouvernement", s'est défendu sur franceinfo le chef de file des députés LR réticents à voter le texte, le vice-président du parti Aurélien Pradié. Il demande de nouveaux ajustements sur les carrières longues. "S'il se sent vraiment de notre famille politique, il doit – à un moment – prendre la décision de voter la loi", l'avertissait notamment Gérard Larcher mercredi sur France Inter.

Pause à l'Assemblée. Les députés ne débattent pas des retraites, jeudi, mais de plusieurs propositions de loi du PS, à l'occasion de la niche parlementaire socialiste. La cheffe de file des députés LFI, Mathilde Panot, avait critiqué mardi le choix de maintenir cette programmation malgré le peu de temps accordé aux débats sur le projet de réforme du gouvernement, qui se termineront le 17 février à minuit.

Une syndicalisation en hausse. Les principaux syndicats revendiquent une forte hausse des adhésions au mois de janvier, depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites. La CFDT et la CGT ont enregistré plus de 10 000 nouvelles adhésions, soit une augmentation de 50% par rapport à l'an dernier, à la même période, selon les informations de franceinfo.