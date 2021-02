En matière d’environnement, le meilleur moyen d’avoir un bon bilan ne serait-il pas d’abaisser ses ambitions ?

La France a baissé ses émissions de gaz à effet de serre en 2019 de -1,7%. C’est au-delà de notre objectif ! C’est le résultat d’une écologie du concret et du progrès. C’est le fruit de nos efforts à tous. Avec la loi climat, préparée avec vous, nous allons encore accélérer. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 7, 2021

A la COP21, la France visait pourtant une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 2,3% en 2019. L’année dernière, elle a changé pour -1,5%, ce qui permet au Président d’afficher un bon bilan. Un coup de com' dénoncé par Matthieu Orphelin, député du Maine-et-Loire : "Quand le président de la République reprend ce chiffre en disant, regardez c’est les résultats de la politique du gouvernement, ça ne nous paraît pas sérieux. Au mieux, ils essaient de nous embrouiller, au pire c’est à la limite du mensonge."

La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili se défend de toute communication mensongère : "Ces objectifs n’étaient pas tenables. Je pourrais mettre en place les objectifs les plus ambitieux du monde, si en face on ne met pas les moyens pour y arriver, c’est totalement inutile et nous mettons les moyens en face pour qu'enfin, on y arrive."

Des moyens encore insuffisants et des solutions qui tardent à être mises en oeuvre selon la coordonnatrice du réseau action climat, Anne Bringault : "Le gouvernement dit que ce n’est pas réalisable, c’est son point de vue, ce n’est pas celui des citoyens. C’est totalement réalisable, plusieurs scénarios le montrent. En rénovant le logement, en changeant la mobilité, l’agriculture, on sait tout à fait atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050."

La justice ne s’y est pas trompée. Le tribunal administratif de Paris a condamné la semaine dernière l’Etat pour carence fautive en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.