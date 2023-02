VRAI OU FAKE. La baisse de la natalité est-elle liée aux politiques natalistes ?

La France connaît une importante baisse de la natalité. Selon Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, ce phénomène est dû à la destruction de la "grande politique familiale". Qu’en est-il ?

Sur le plateau de LCI, Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, a assuré que la baisse de la natalité en France était liée à la destruction par "François Hollande et Emmanuel Macron" de la "grande politique familiale". Qu’en est-il ? Selon le spécialiste Olivier Thévenon, les causes de la baisse de la natalité sont multiples. Il a expliqué : "L’un des facteurs qui explique la baisse du volume du nombre de naissances est d’abord que le nombre de femmes en âge de procréer […] est en baisse. L’autre facteur est l’arrivée de plus en plus tardive des enfants."

Un phénomène européen

Cette chute des naissances est un phénomène européen. Cependant, la France reste en haut des pays avec la plus forte natalité. Comment l’expliquer ? Parmi les facteurs, certaines politiques familiales ont pu avoir un effet positif, comme le montre Olivier Thévenon dans une étude sur le sujet. Toutefois, à l’inverse, certaines politiques peuvent-elles jouer contre la natalité ? Le gouvernement Ayrault avait réduit les allocations familiales pour les ménages les plus aisés. Mais, aujourd’hui, on manque encore de recul pour en calculer l’impact.