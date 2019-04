La petite phrase avait été rapportée par "Le Canard enchaîné" en août 2017 et Sibeth Ndiaye avait démenti. Selon "Le Point", Sibeth Ndiaye, alors conseillère presse de l'Elysée, elle avait en réalité dit "la meuf est morte" à un journaliste qui l'interrogeait sur le décès de Simone Veil. Une version dont franceinfo a eu confirmation.

Avec son arrivée au poste de porte-parole du gouvernement, lundi 1er avril, la petite phrase est revenue sur le devant de la scène. "Depuis la nomination de Sibeth Ndiaye, des phrases compromettantes lui sont attribuées", nous écrit un internaute, dans le live de franceinfo. Notre lecteur se demande plus particulièrement si la nouvelle secrétaire d'Etat a vraiment déclaré "la meuf est dead" lors de la mort de Simone Veil, en juin 2018. Ces propos ont été abondamment relayés par des internautes critiques de l'annonce de ses nouvelles fonctions, dimanche 31 mars. "Merci de nous éclairer et de dénoncer d’éventuelles calomnies", nous demande-t-il.

L'un des nombreux messages postés sur Facebook, le 31 mars 2019, après la nomination de Sibeth Ndiaye au gouvernement. (FACEBOOK)

Cette citation est parue pour la première fois dans Le Canard enchaîné du 2 août 2017. L'hebdomadaire satirique affirmait que Sibeth Ndiaye, alors conseillère presse de l'Elysée, avait été sollicitée par un journaliste qui lui demandait la confirmation de la mort de Simone Veil et avait répondu par texto "Yes, la meuf est dead". La phrase rapportée avait déjà été fortement critiquée à l'époque, et Sibeth Ndiaye l'avait rapidement démentie, de façon lapidaire, auprès de LCI.

Le SMS est totalement faux.Sibeth Ndiayeà LCI, en août 2017

Un an plus tard, en août 2018, Le Point livre une autre version de ce texto, dans un portrait de Sibeth Ndiaye (article payant) écrit par la journaliste Gaël Tchakaloff. Cette dernière affirme avoir été reçue, en mai, dans le bureau de la conseillère presse, qui lui aurait alors montré, sur son téléphone, "les preuves de [sa] bonne foi". "En réponse à un journaliste t’interrogeant sur la possibilité d’obsèques nationales, tu as – en réalité – écrit : 'Aucune idée, la meuf est morte depuis moins de vingt-quatre heures'", affirme-t-elle. "La meuf est morte" et non pas "la meuf est dead", une légère nuance dont franceinfo a obtenu confirmation. "Elle a raconté à plein de journalistes qu'elle n'avait pas écrit 'dead', mais elle ne voyait pas que le vrai problème, c'est le mot 'meuf'", commente un journaliste que nous avons interrogé.