Son origine est difficile à tracer mais le mythe de l'utilisation partielle de notre cerveau est pourtant bien ancré. Il véhicule fermement l’idée que nous pourrions, en utilisant 100% de notre cerveau, devenir polyglotte, apprendre des encyclopédies par cœur voire développer des super pouvoirs.

Où se situe la vérité scientifique ? Y-a-t-il des zones du cerveau que nous exploitons plus que d'autres ? Est-il possible de maximiser nos capacités mentales ? Et si oui, jusqu'où ?

Nous avons posé la question à Yves Agid, professeur émérite de Neurologie et de Biologie Cellulaire à l'Université Pierre et Marie Curie et membre fondateur de l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM). Et il bat en brèche cette croyance très partagée : "C'est absolument faux, chaque fois qu'on fait quelque chose, on utilise l'ensemble de son cerveau", affirme-t-il.