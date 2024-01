Sciences Po Paris : Mathias Vicherat reviendra à son poste lundi

Le directeur de Sciences Po, Mathias Vicherat, reviendra à son poste lundi, a appris France Inter auprès de l'entourage de l'intéressé jeudi 25 janvier. "Son retour était prévu, aucune surprise", explique à France Inter l'entourage de Mathias Vicherat.

Le directeur de Sciences Po Paris s'était mis en retrait provisoire en décembre après avoir été entendu par la police dans une affaire de violences conjugales. Le lundi 29 janvier correspond à la fin des congés entre les deux semestres. Les étudiants ne sont pas encore tous revenus cette semaine pour la pré-rentrée, les cours redémarrant officiellement lundi. Leurs représentants n'étaient pas favorables au retour du directeur dès maintenant.

Des syndicats réclament sa démission

Chiara Martinelli, étudiante et présidente du syndicat Nova, aurait souhaité que la mise en retrait soit prolongée. "Après seulement un mois de mise en retrait, on n'a pas eu d'information supplémentaire concernant l'enquête", indique-t-elle. "Ainsi, notre position ne peut pas changer : on demandait une mise en retrait prolongée, et donc, on ne voulait pas toute de suite la réintégration du directeur parce qu'on ne peut pas vraiment calculer le niveau de tension et de contestation des étudiants. C'est la semaine prochaine que tout va commencer à nouveau."

D'autres syndicats réclament toujours la démission de Mathias Vicherat. Des tensions ne sont pas exclues la semaine prochaine. Mais l'entourage de Mathias Vicherat rappelle qu'il n'est pas mis en examen et précise qu'il revient avec détermination à son poste, tout en étant désolé qu'une affaire privée ait eu un tel impact sur Sciences Po.