Plus d'un milliard d'euros sera investi pour l'égalité entre les femmes et les hommes en 2020, affirme Marlène Schiappa

Cette somme englobe la lutte contre les violences faite aux femmes, mais aussi toutes les politiques menées en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, a expliqué la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes.

Un chiffre annoncé en hausse. Le gouvernement va consacrer en 2020 plus d'un milliard d'euros à l'égalité entre les femmes et les hommes, soit un doublement par rapport à 2019, affirme Marlène Schiappa dans un entretien publié dimanche 6 octobre par La Voix du Nord.

Cette somme d'un milliard d'euros englobe la lutte contre les violences faite aux femmes, mais aussi toutes les politiques menées en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. La répartition détaillée de cette enveloppe n'a pas été révélée.

Un budget de 530 millions d'euros en 2019

Pour 2019, sur un budget total initial de 530 millions d'euros, seulement 79 millions étaient destinés aux actions contre les violences faites aux femmes, selon un rapport de cinq organisations basé sur l'analyse du document de politique transversale sur la politique de l'égalité entre les femmes et les hommes de 2019. Un chiffre qui avait été jugé incomplet par le secrétariat d'Etat.

Le "besoin financier minimum pour une prise en charge de qualité des femmes victimes de violences conjugales" serait à lui seul d'environ "506 millions d'euros", dans l'hypothèse la plus basse, et de "1,1 milliard", dans l'hypothèse la plus haute, estimaient dans leur rapport les cinq organisations, le Conseil économique social et environnemental, le Haut conseil pour l'égalité, la Fondation des femmes, le Fonds pour les femmes en Méditerranée et Women's Worldwide Web.

Marlène Schiappa explique ne pas faire "de distinction" entre le "combat pour l'égalité et celui contre les violences faites aux femmes" car "tout est lié". "Ces violences prolifèrent sur un système où les hommes agresseurs ou violents tiennent les femmes victimes par des liens d'interdépendance économique ou de pouvoir", fait-elle valoir dans son interview à La Voix du Nord.