Pau : un homme soupçonné de viol et tentative de viol a été mis en examen et écroué

Le suspect de 25 ans a été interpellé dans le quartier Saint-Joseph à Pau.

Un homme soupçonné de viol et de tentative de viol sur deux femmes a été mis en examen et écroué jeudi, au terme de sa garde à vue, rapporte France Bleu Béarn jeudi. Selon les éléments de l'enquête, l'homme de 25 ans sévissait la nuit dans le quartier Saint-Joseph à Pau.

Les premiers faits ont été commis dans la nuit du 30 au 31 mai dernier. Une femme a entendu du bruit chez elle, en pleine nuit, et ce jeune homme s'est jeté sur elle et l'a violée avant de prendre la fuite. Puis, dans la nuit du 9 au 10 juin, une autre femme vivant dans le même quartier a été victime d'une tentative de viol. Les deux victimes ont donné le même signalement à la police, le mode opératoire était identique et les prélèvements ADN se sont révélés concordants.

La police judiciaire a alors décidé de mettre un mot dans toutes les boîtes aux lettres du quartier pour mettre les habitantes en garde et, le week-end dernier, la police a été avisée qu'un rôdeur essayait d'entrer dans une maison. Il a été arrêté en état d'ivresse, a reconnu les faits sans donner d'explication.