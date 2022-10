Le collectif #NousToutes dénonce le 101e féminicide de l'année

Un "cimetière des féminicides" installé place du Panthéon à Paris. Le collectif #NousToutes s'est mobilisé, dimanche 9 octobre, pour dénoncer le 101e féminicide de l'année en France. Toutes vêtues de noir, avec un voile violet sur le visage en signe de deuil, 101 femmes ont arboré chacune, en silence, une pancarte sur laquelle était inscrit le prénom et l'âge de chaque victime. Sur d'autres pancartes, posées au sol au milieu de ces femmes, on pouvait lire "Nous nous voulons vivantes", ou encore "Aimer ne signifie pas tuer".

"Nous sommes le 9 octobre, et 101 femmes ont été assassinées par un homme parce qu'elles étaient des femmes, nous ne voulons plus compter nos mortes", a déclaré devant la presse Yuna Miralles, de l'association #NousToutes, pour qui "le gouvernement ne fait pas assez". "On demande en urgence des places en hébergement d'urgence dont les femmes et leurs enfants ont besoin pour se mettre à l'abri ou encore 213 000 téléphones grave danger, qui correspondent au nombre de femmes en danger", a-t-elle énuméré.

Le collectif réclame au gouvernement d'"investir deux milliards d'euros" chaque année pour lutter contre les violences faites aux femmes, et ainsi "garantir que les outils déjà disponibles soient renforcés et correctement mis en place". Il a appelé dimanche à manifester dans la rue le 19 novembre pour l'éradication des violences sexistes et sexuelles, alors que le nombre de féminicides a augmenté de 20% en France en 2021 par rapport à l'année précédente, selon un bilan publié fin août par le ministère de l'Intérieur.