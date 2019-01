Norvège : condamné 12 ans et demi de prison pour des agressions pédophiles commanditées sur internet

Le tribunal de Søre Sunnmøre (ouest de la Norvège) a dénombré "au moins" 48 victimes.

Le tribunal a estimé qu'il avait "par ses gestes (...), contribué à alimenter une industrie du sexe qui exploite brutalement des enfants vulnérables de la pire façon qui soit". Un septuagénaire norvégien s'est vu infliger lundi 14 janvier une peine de 12 ans et demi de prison pour avoir commandité des agressions sexuelles en direct sur internet contre des dizaines de fillettes philippines.

Entre 2012 et 2013, cet homme de 71 ans a via un service de communication vidéo en ligne contacté des personnes aux Philippines. Moyennant finances, elles perpétraient, suivant ses instructions, des agressions sexuelles contre des mineures de moins de 14 ans, "très probablement entre trois et cinq ans" pour la plus jeune.

Plus de 36 000 vidéos et photos retrouvées

Le tribunal de Søre Sunnmøre (ouest de la Norvège) a dénombré "au moins" 48 victimes mais leur nombre pourrait être plus élevé en raison des difficultés à les reconnaître. Leur très jeune âge a été retenu en tant que circonstance aggravante.

"La Cour juge que les victimes vivent dans une situation quasi inhumaine, que l'accusé a contribué à perpétuer avec ses agissements", peut-on lire dans le verdict.

La police norvégienne avait été alertée par le FBI américain dans le cadre d'une enquête plus large réalisée par celui-ci. Les enquêteurs avaient retrouvé plus de 36 000 photos et vidéos à caractère pédopornographique conservées par le septuagénaire.

"Je suis entré dans une bulle et je traversais une période très tourmentée de ma vie privée", a expliqué l'accusé pendant le procès, selon la radiotélévision NRK.