Lycéenne interrogée après avoir interpellé Emmanuel Macron : "Si elle a le sentiment d'avoir été presque menacée, c'est une erreur", admet Christophe Castaner

L'ancien ministre de l'Intérieur est revenu lundi sur l'échange jeudi entre une lycéenne et Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans le Tarn, alors que la jeune femme a ensuite reçu la visite des gendarmes au sein de son établissement scolaire.

"Si sa perception - je ne dis pas que c'est la réalité - est qu'on aurait voulu l'intimider, c'est une erreur. C'est même une faute", a concédé lundi 13 juin sur franceinfo Christophe Castaner, président du groupe La République en marche (LREM) à l'Assemblée nationale, s'agissant de la lycéenne qui a interpellé Emmanuel Macron sur ses ministres accusés de viol.

Jeudi 9 juin, lors d'un déplacement du président de la République à Gaillac (Tarn), Laura, une lycéenne de 18 ans, a apostrophé le chef de l'État. "Vous mettez à la tête de l'État des hommes qui sont accusés de viol et de violences pour les femmes. Pourquoi ?", avait-elle lancé à Emmanuel Macron, faisant référence aux ministres de l'Intérieur et des Solidarités, Gérald Darmanin et Damien Abad, tous deux accusés de viols.

La jeune femme affirme que des gendarmes se sont rendus le lendemain dans son établissement, la faisant sortir de sa salle de classe en plein cours pour un "entretien", qu'elle a vécu comme une "intimidation". Christophe Castaner rappelle que les gendarmes du Tarn "se sont excusés" pour cette démarche qualifiée de "maladroite", dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi sur les réseaux sociaux. Ils affirment avoir voulu entendre la jeune femme sur une agression sexuelle qu'elle a dit avoir subie, "pour lui proposer de recueillir une éventuelle plainte", selon les mots du communiqué.

Une "maladresse" de la part des gendarmes

Le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale estime que cette jeune femme est "légitime" pour interpeller Emmanuel Macron et que "sa perception est importante" surtout après "le choc" d'avoir apostrophé le président de la République. "Si elle a le sentiment d'avoir été presque menacée, en cela, c'est une erreur", dit-il.

Christophe Castaner plaide aussi pour une "maladresse" des gendarmes, "mais en aucun cas, ce n'était une pression sur elle. Ça, j'en suis convaincu". "Je connais suffisamment les gendarmes de notre pays pour savoir que ce n'est pas leur culture", a-t-il ajouté, saluant "des hommes et des femmes engagés". Christophe Castaner admet que "si cette jeune fille a eu un sentiment de pression, je comprends que c'est insupportable". Il ajoute : "Quand j'ai vu cette jeune fille, j'ai pensé à la mienne."