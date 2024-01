"Le sexisme commence à la maison, continue à l'école et explose en ligne", dénonce le Haut conseil à l’égalité dans son rapport annuel

Le sexisme est toujours aussi ancré dans la société française. C'est l'une des conclusions du 6e rapport sur l'état du sexisme en France, publié lundi 22 janvier, par le Haut conseil à l'égalité. La famille, l'école et le numérique sont "des incubateurs de sexisme", selon le HCE. L'étude, réalisée auprès d'un échantillon de 3 500 personnes, pointe aussi, et c'est une nouveauté cette année, une augmentation des idées machistes chez les jeunes hommes.

Un retour aux valeurs traditionnelles chez les 25-35 ans

C'est une régression après des années de lutte féministe, s'insurge le HCE, qui constate dans son étude une résurgence des idées conservatrice ou réactionnaire. Les hommes - et particulièrement les jeunes - sont de plus en plus nombreux à penser que le féminisme menace leur place dans la société.

Cette tendance touche toutes les tranches d’âge, y compris les jeunes hommes entre 25 et 34 ans : ils sont 52 % à estimer "que l’on s’acharne sur les hommes" et 59 % pensent qu’il "n’est plus possible de séduire une femme sans être vu comme sexiste".

D'après 40% des 15-25 ans, il est même de plus en plus difficile d'être un homme aujourd'hui. Une progression de 14 points par rapport à l'an dernier. Les hommes de moins de 35 ans ont, également, le sentiment d’être "moins bien traités dans la société actuelle en raison de leur sexe."

Par ailleurs, un homme sur cinq de cette classe d’âge "considère normal d’avoir un salaire supérieur à sa collègue à poste égal". Les 25-35 ans sont un sur trois à estimer qu'il est normal qu'une femme s'arrête de travailler pour s'occuper des enfants. Ils n'étaient qu'un sur 4 à le penser auparavant.

D'après le HCE, les jeunes sont particulièrement exposés à une vision sexiste de la femme sur les réseaux sociaux. Par exemple sur Tik Tok où d'après l'étude, près de 70% des contenus diffusent des stéréotypes de genre. Sur Youtube, cela grimpe même à 88%.

Une tendance également observée chez les jeunes femmes

Enfin, le retour des idées conservatrices s'observe également chez les jeunes femmes. D'après le HCE, près de 60% d'entre elles pensent qu'une femme doit privilégier sa vie de famille à sa carrière. C'est nettement au-dessus de la moyenne des autres tranches d'âge.

Au sein de leur famille, d’abord, les enfants ne sont pas éduqués de la même façon selon leur sexe, détaille l’étude : 70% des femmes "considèrent ne pas être traitées de la même manière" que les hommes de leur famille. Une différenciation qui se fait à "l’insu des parents", puisque "41% pensent avoir éduqué leurs enfants de façon identique à tous les niveaux."

L’école "fabrique du sexisme" et "cristallise" les inégalités. Une personne sur deux considère que les hommes et les femmes n’y "connaissent pas le même traitement". Cela commence en primaire et va "se manifester également au moment des choix d’orientation professionnelle" où 74% des femmes déclarent "n’avoir jamais envisagé des études supérieures ou un métier dans le domaine technique ou scientifique" contre 41% d’hommes, un écart de 33 points.

Le HCE appelle à agir de "toute urgence"

Pour le Haut conseil à l'égalité, la persistance des idées sexistes dans la société peut être à l'origine de violences plus graves envers les femmes. Il formule trois recommandations : éduquer, réguler et sanctionner et propose un plan d'action qui repose sur trois piliers.

À l'école d'abord, avec la désignation d'un professeur référent et la création d'un manuel dédié, ainsi qu'une formation initiale continue pour les professeurs. Sur internet ensuite : la représentation des femmes dans les contenus des plateformes devrait être évaluée annuellement, sous le contrôle de l'Arcom, le gendarme du numérique. Enfin, dernière recommandation du HCE : il faut réellement sanctionner les propos sexistes qui ne sont pas assez repérés et donc punis, d'après le Haut conseil à l'égalité.

Enfin, le rapport recommande de faire "du délit de sexisme un véritable outil juridique de condamnation", en formant mieux les professionnels de la justice, en simplifiant ce délit et en faisant évoluer la loi sur le viol et la prise en charge des victimes.