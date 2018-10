L'homme filmé en train de gifler Marie Laguerre en pleine rue à Paris condamné à 6 mois de prison ferme

L'affaire avait éclaté le 25 juillet, lorsque Marie Laguerre avait publié sur Facebook un billet racontant son agression, images de vidéosurveillance à l'appui. Elle y accusait l'homme de lui avoir adressé des bruits et remarques à connotation sexuelle.

L'agresseur de Marie Laguerre, une jeune femme giflée en pleine rue à Paris le 24 juillet, a été condamné à six mois de prison ferme, jeudi 4 octobre. Le parquet avait requis un an de prison ferme et six mois avec sursis. L'homme de 25 ans a reconnu les violences, mais a nié avoir tenu des propos obscènes à la victime, âgée de 22 ans.

L'affaire avait éclaté le 25 juillet, lorsque Marie Laguerre avait publié sur Facebook un billet racontant son agression, images de vidéosurveillance à l'appui. Elle y accusait l'homme de lui avoir adressé des bruits et remarques à connotation sexuelle. "J'ai donc lâché un 'ta gueule' en traçant ma route. Car je ne tolère pas ce genre de comportement", écrivait-elle. L'homme lui avait alors jeté un cendrier, avant de la gifler violemment devant des témoins, en pleine journée. Les images avaient suscité l'indignation, aussi bien en France qu'à l'étranger, sur fond de débat sur le harcèlement de rue.