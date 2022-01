Jean-Jacques Bourdin, journaliste à BFMTV et RMC, est visé par une plainte pour tentative d’agression sexuelle

Une journaliste, qui travaillait à BFMTV à l’époque des faits, a poussé la porte du commissariat du 16e arrondissement de Paris cette semaine afin de dénoncer des faits qui remonteraient à 2013, a appris franceinfo d’une source proche de l'enquête.

Jean-Jacques Bourdin et elle représentaient alors BFMTV à l’open de Pétanques de Calvi (Haute-Corse). La scène s'est déroulée en 2013 en Corse à l’hôtel où ils logeaient. Selon la journaliste, Jean-Jacques Bourdin a tenté de l’embrasser à plusieurs reprises, en vain, avant de lui dire : "J’obtiens toujours ce que je veux." Il lui a ensuite envoyé des messages les jours suivants pour lui demander des faveurs, des écrits qu’elle assure avoir en partie conservés.

Des faits probablements prescrits

C’est la libération de la parole des femmes et plus précisément l’affaire Nicolas Hulot qui a poussé cette journaliste à dénoncer l'animateur de la matinale de RMC et BFMTV, près de neuf ans après les faits, qui sont vraisemblablement prescrits. En effet, la prescription est de six ans à partir de la commission de l’infraction pour ce type de faits sur personnes majeurs.

Deux autres femmes sont prêtes à témoigner du comportement de l’animateur, en tant que témoins de contexte, d'après les informations de franceinfo. Le parquet de Paris a confirmé avoir reçu cette plainte et précise qu’elle est actuellement en cours d’analyse. Contactée, l’avocate de Jean-Jacques Bourdin n’a pas souhaité donné suite à nos sollicitations.