"Je ne mange pas, je ne dors pas, j'ai perdu quatre kilos" : l'angoisse d'une femme victime de violences conjugales avant la sortie de prison de son ex-conjoint

Selon un collectif, 77 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint depuis le 1er janvier. Adleen, victime de violences conjugales, témoigne sur franceinfo de son enfer, alors que son ex-conjoint doit sortir de prison dimanche.

Adleen s'était préparée à la sortie de prison de son ex conjoint violent en septembre, avait calé les rendez-vous chez le pédopsychiatre à la rentrée pour ses enfants et pris rendez-vous avec les avocats pour entamer la procédure de divorce. Ce que n’avait pas prévu, c’est qu'il sortirait finalement beaucoup plus tôt. Elle l’a appris brutalement en fin de semaine : "On m’appelle lundi matin alors que je suis dans mon train-train quotidien, je suis à Pôle emploi pour organiser ma réinsertion professionnelle, témoigne Adleen. Et là, on m’appelle et on dit ‘Ecoutez, Monsieur sort le 21…’ Dimanche en fait."

Là, je m’écroule… Depuis je ne mange pas, je ne dors pas, j’ai perdu quatre kilos, je ne fais que courir...Adleenà franceinfo

Adleen est allée chercher dans l'urgence un téléphone grand danger, pour se protéger de cet homme violent. "Je me sens obligée d'être aux aguets. Je le prends effectivement comme une contrainte mais c’est quelque chose de génial. Il est là pour me sauver."

Le téléphone grand danger est toujours dans mon sac et c’est forcément une contrainte : il doit toujours être chargé, je dois l’emmener tout le temps. Si je pars en vacances, je dois prévenir.Adleenà franceinfo

Adleen ne vit plus librement. Aussi, quitte à être contrainte, elle aimerait que son ex-conjoint soit contraint, lui aussi. Je pense qu’il faut déployer le téléphone, en combinaison avec le bracelet électronique anti-rapprochement. Il faut le faire, arrêter d’en parler", insiste-t-elle.

"Ce jour-là, il m'a massacrée"

L'histoire avait pourtant bien commencé. Une belle rencontre, un mariage, deux enfants. Puis un troisième pour Adleen, né d'une première union. Puis les violences qui s'installent au quotidien : la mâchoire fracassée, les gifles. Adleen pardonne, revient au domicile conjugal. Mais en décembre 2017, c'est la fois de trop. "En 2017, il a failli me tuer. Il m’a réclamé de l’argent et j’ai dit non. Il m’a massacrée ce jour-là, se souvient-t-elle. Il me menace de représailles s’il finit en prison, poursuit-elle, la voix étranglée de sanglots. Il me prend en photo en disant qu’il la donnera à ses amis, qu’ils ont notre adresse. Il me dit de faire attention lorsque j’accompagne mes gosses à l’école..."

Dans la maison, il y a du verre partout. Les enfants voient les murs pleins de sang. Ce jour-là, il a voulu me tuer. Il m’a étranglée à plusieurs reprises.Adleenà franceinfo

"Je suis croyante, continue Adleen. Alors j’ai prié pour que Dieu me laisse vivante, parce que mes enfants n’ont que moi." À l’hôpital, une psychologue fait pour elle figure d’ange gardien. Là-bas, les officiers de police judiciaire viennent prendre sa plainte. En réanimation, elle reçoit des messages de son bourreau : "Tu vois, mon ex, elle, elle n’a pas été jusque-là", "Tu es une mauvaise épouse", "Tu vas crever". Adleen quitte son appartement dès sa sortie de l'hôpital et retrouve ses enfants. En décembre 2017, son ex-compagnon est condamné en comparution immédiate à deux ans de prison ferme et un an avec sursis. Il sort dimanche de prison.

L'angoisse d'une femme victime de violences conjugales avant la sortie de prison de son ex-conjoint --'-- --'--

Selon le collectif "Féminicides par compagnon ou ex", 77 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint depuis le 1er janvier. Dans une tribune publiée vendredi 19 juillet sur le site de franceinfo, des familles et des proches de 35 victimes réclament l’inscription du terme de "féminicide" dans le Code pénal.