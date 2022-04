Affaire Margaux Pinot : 12 mois de prison avec sursis requis en appel contre l'entraîneur de judo Alain Schmitt jugé pour violences conjugales

Douze mois de prison avec sursis ont été requis par le ministère public vendredi 8 avril au procès en appel de l'entraîneur de judo Alain Schmitt, jugé pour violences conjugales dans la nuit du 28 novembre 2021 sur la championne olympique Margaux Pinot. Le procureur demande également une interdiction de voir la victime et un stage contre les violences conjugales.

Mêmes réquisitions qu'en première instance

Ce sont les mêmes réquisitions qu'en première instance, en comparution immédiate devant le tribunal de Bobigny le 30 novembre 2021, lors de laquelle Alain Schmitt avait été relaxé. Une décision qui avait fait polémique, la judoka Margaux Pinot publiant une photo de son visage tuméfié sur les réseaux sociaux.

Dans ses réquisitions au procès en appel, le procureur a regretté "les explications évolutives" d'Alain Schmitt et Margaux Pinot. Toutefois, "si on examine les lésions relevées sur les deux protagonistes", il estime que "ce que décrit globalement madame Pinot est largement confirmé par les constatations médicales". "Si on regarde les blessures, nous avons assez d'éléments pour reconnaître la responsabilité de monsieur Schmitt concernant les violences."